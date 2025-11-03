A Satriano il consigliere regionale Marco Polimeni apre il secondo ciclo degli eventi .ORG

A Satriano, Marco Polimeni, tra i più giovani neoeletti consiglieri della regione Calabria, apre il secondo ciclo degli eventi ORG – Ospite speciale Gianvito Casadonte

7 novembre 2025 – ore 17:45;Teatro Comunale di Satriano. Il Punto ORienta Giovani (.ORG) del Comune di Satriano entrerà nel vivo del suo secondo ciclo di incontri con l’appuntamento di venerdì 7 novembre alle ore 17:45, presso il Teatro Comunale di Satriano.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti, e dell’On. Marco Polimeni, neo eletto Consigliere regionale della Calabria e, soprattutto, tra i più giovane componenti del nuovo Consiglio.

Una presenza simbolica e significativa, che rafforza il messaggio del progetto: dare voce alle nuove generazioni e promuovere la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali e di sviluppo del territorio.

A seguire, l’incontro–intervista “Sognare in grande” con Gianvito Casadonte, fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival. Attraverso il suo racconto, i giovani partecipanti saranno invitati a credere nel proprio talento, a coltivare le passioni e ad avere il coraggio di trasformare le idee in progetti concreti.

La serata sarà moderata da Pietro Curatola. L’evento rientra nel programma 2025-26 del Punto ORienta Giovani, che fino a marzo proporrà incontri dedicati a creatività, educazione finanziaria, architettura sostenibile, Europa e cittadinanza attiva internazionale.