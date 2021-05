A Satriano inaugurata la palestra ASD Koroibos Wellness Training

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una forte crisi sociale ed economica, c’è chi ha deciso di non arrendersi ad un destino apparentemente scontato e guardare oltre mettendo in piedi un’attività iniziando completamente da zero. E’ il caso della nuova palestra ASD Koroibos Wellness Training inaugurata lo scorso 24 aprile da Pierluigi Galati a Satriano marina.

La scelta coraggiosa di ricominciare, dando in questo modo un ciglio di speranza a tutti coloro che l’hanno persa, nasce dall’immensa voglia da parte del dottor Pierluigi Galati di portare avanti un grande progetto, anche se i tempi non sembrano essere esattamente appropriati per farlo.

“La mia tenacia e il mio intuito imprenditoriale mi hanno spinto a voler dare un segnale di speranza e voglia di ripartenza”, ha dichiarato il dottor Galati, il quale tra l’altro è titolare di un’altra struttura ubicata nel comune di Guardavalle Marina che funge sia da centro di Riabilitazione che da normale palestra.

Il centro ASD Koroibos, di cui lo stesso dottor Galati ne è il presidente, si sviluppa su ampi spazi luminosi, accoglienti e funzionali e si occupa di garantire diverse attività tra cui la medical fitness, ginnastica posturale, preparazione fisico-atletica e pilates. Le attività sono rivolte a tutte le fasce d’età dai bambini agli anziani. Questi ultimi in particolar modo potranno allenarsi sotto l’attenta supervisione di personale qualificato laureato in scienze motorie. La particolarità di questo centro è quello di garantire lo svolgimento dell’attività ginnica all’aria aperta essendo la struttura dotata di uno spazio esterno riservato. Il tutto organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento degli esercizi in massima sicurezza e comodità.

Uno dei principi cardine del centro ASD Koroibos è quello della cura del proprio essere che a detta del Dottor Galati viene ritenuto fondamentale per ognuno di noi, soprattutto in questo determinato periodo in cui il benessere fisico, ma soprattutto quello mentale aiuta l’individuo ad affrontare momenti non del tutto semplici. Tutto questo sarà possibile grazie al Wellness Training, un metodo innovativo strutturato dallo stesso dottor Galati, che risponde alle esigenze attuali dei clienti, ovvero, quello di allenarsi anche intensamente nel rispetto e nel miglioramento del benessere psicofisico. Una filosofia di vita che mette il benessere della persona al centro dell’attenzione.

“Sarà un periodo dove l’esigenza della cura del proprio essere sarà sempre maggiore così come quella del territorio che ci ospita. Abbiamo messo tutta la nostra passione per essere pronti a dare delle risposte immediate e opportune a tutti coloro che ne avranno bisogno”, ha concluso il Presidente Pierluigi Galati, sottolineando la sua grande esperienza in questo settore che lo vede in azione da più di diciotto anni.