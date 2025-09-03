A Satriano la seconda edizione del Premio Filangieri

La seconda edizione del Premio Filangieri, è stata accolta nel teatro comunale del centro storico, organizzata dall’Associazione “ Carlo e Gaetano Filangieri”.

Nel corso della serata è stato presentato anche il libro “Gaetano Filangieri, Riformista e Garantista” di Michele Drosi, presidente dell’Associazione intitolata al grande filosofo e giurista, che ha messo in rilievo come l’esperienza breve e intensissima di Filangieri, resta un austero e forte monito per il mondo attuale e per l’Italia e i valori e le priorità da lui indicate sono obiettivi per larga parte non realizzati.

Gaetano Filangieri, personalità dal profondo tratto umano – ha concluso l’autore – è stato un assoluto protagonista e una espressione sofferta e altissima del suo tempo. E’ seguita la presentazione del libro.”Tutto Pagato! Il saccheggio della sanità calabrese raccontato da chi l’ha scoperto”, di Santo Gioffrè, che ha raccontato la sua esperienza di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria nel 2015, dove si ritrova immerso in un sistema di corruzione, connivenze e truffe milionarie ai danni dello Stato.

L’autore ha ricostruito atti, pressioni e delegittimazioni subite nel tentativo di far emergere la verità contabile dell’ente e ha spiegato come “Tutto Pagato!” non vuole essere un’autodifesa, ma un atto civile, un documento essenziale per comprendere le cause del collasso della sanità calabrese e l’ostilità verso ogni tentativo di verità.

Dopo gli interventi di Drosi e di Gioffrè, hanno preso la parola il consigliere regionale Ernesto Alecci e l’ex parlamentare Pino Soriero, che hanno sottolineato l’importanza delle attività culturali e hanno messo in evidenza la grave condizione nella quale versa la sanità calabrese.

La serata è proseguita con la seconda parte del programma, curata da Mariella Battaglia del comitato scientifico dell’Associazione, dedicata alla consegna del Premio Filangieri, che quest’anno è stato assegnato all’Associazione di volontariato per diversamente abili, “Ali d’Aquila”, consegnato nelle mani della presidente Manola Bullesi, al sacerdote salesiano don Gigi Drosi e all’ex sottosegretario Pino Soriero.

Il tutto è stato intervallato dalla lettura di alcuni testi in prosa e versi da parte della Scrittrice Antonia Doronzo Manno, scelti dalle sue opere narrativo-poetiche e dalle canzoni del giovane e bravo tenore satrianese Lorenzo Papasodero che ha deliziato il pubblico con “Con te partirò” e “ O sole Mio” .

Rosanna Paravati