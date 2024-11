A Satriano pronto a partire il progetto ORienta Giovani

La presentazione si svolgerà giovedì 5 Dicembre, ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Satriano.

L’Amministrazione Comunale di Satriano è orgogliosa di annunciare l’avvio ufficiale del progetto .ORG (Punto ORienta Giovani), un’importante iniziativa volta a sostenere la crescita professionale e personale dei giovani del nostro territorio.

L’obiettivo del progetto è contrastare il fenomeno dello spopolamento che continua a indebolire i nostri borghi, offrendo ai giovani opportunità concrete per restare e prosperare nella loro comunità.

L’evento inaugurale, che includerà la cerimonia del taglio del nastro della nuova sede, si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Satriano. La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare ai rappresentanti dei media e a tutti i presenti gli obiettivi strategici e le principali attività del progetto.

Saranno presentati i dettagli dei laboratori e degli incontri info-formativi già in programma, progettati per fornire ai giovani le competenze e gli strumenti necessari ad affrontare le sfide del mondo del lavoro e a promuovere lo sviluppo personale.

“.ORG” punta su un’offerta formativa innovativa, che unisce orientamento, formazione pratica e confronto diretto con esperti di vari settori, al fine di costruire un futuro solido per le nuove generazioni. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo importante passo per la nostra comunità!