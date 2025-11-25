A Satriano un incontro sull’educazione finanziaria dal titolo “Oggi per il tuo domani”

Continua il percorso di formazione e orientamento promosso dal Punto ORienta Giovani (.ORG) del Comune di Satriano, che venerdì 28 novembre 2025, alle ore 17:45, ospiterà un nuovo appuntamento dedicato al tema dell’educazione finanziaria dal titolo “Oggi per il tuo domani”.

L’incontro, che si svolgerà presso l’aula .ORG del Comune di Satriano, si inserisce nel calendario nazionale del #novembremesedelleducazionefinanziaria, promosso a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, e ha l’obiettivo di offrire strumenti utili e concreti per la gestione consapevole delle risorse economiche personali e familiari.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Massimiliano Chiaravalloti, interverrà Antonio Ranieri di AMS Consulting che guiderà i partecipanti in un percorso introduttivo sui principi base della gestione del denaro, del risparmio e degli investimenti responsabili. A moderare l’incontro sarà Pietro Curatola.

A tutti i partecipanti, di qualsiasi età, sarà offerto un corso online gratuito di educazione finanziaria di base, come dono simbolico per incoraggiare l’apprendimento continuo e la responsabilità economica individuale.

L’incontro si inserisce nel più ampio programma di attività del Punto ORienta Giovani di Satriano, che prosegue il suo lavoro di informazione, orientamento e formazione rivolto soprattutto ai giovani di questo territorio.