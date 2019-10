A Serra San Bruno la maratona del benessere di Lelah Kaur

Successo per la giornata gratuita di danza e meditazione proposta dalla maestra di “Ballando con le Stelle”

Una “maratona” all’insegna del benessere in senso olistico, pieno: fisico, psichico e spirituale. È quanto ha saputo realizzare a Serra San Bruno la famosa maestra di danza e meditazione Lelah Kaur, nota per le sue partecipazioni televisive a trasmissioni come “Ballando con le Stelle”. Lelah ha proposto un’immersione in Oriente durata una intera giornata, totalmente gratuita, che si è svolta presso la palestra “Body e Fitness” di Vincenzo Bertucci.

Entusiasmo tra i partecipanti di ogni fascia d’età che hanno potuto sperimentare la complessità della tradizionale danza del ventre, ma anche il più semplice pilates, così come il benefico rilassamento fisico e mentale.

E non finisce qui perché, visto il successo di questa prima ed efficace sperimentazione, Lelah tornerà con una “Maratona di Natale” già fissata per il prossimo 4 dicembre a Serra San Bruno. Per prenotarsi basterà utilizzare i canali social ufficiali della maestra di danza e meditazione.

Lelah Kaur è maestra diplomata Midas in Danze Orientali e Master Reiki certificata, direttrice artistica della “LK Oriental Dance & Emotional Coach”.

È particolare e unico il suo metodo di “Danza Orientale Consapevole” con il quale ha cambiato radicalmente il modo di insegnare, diffondendo i benefici psico-fisici legati a questa disciplina artistica con una originale fusione tra danza ed esercizi di tecniche energetiche.