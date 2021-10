A Soverato apre una nuova Farmacia

Si amplia l’offerta sanitaria sul territorio di Soverato. Da lunedì 25 ottobre, infatti, apre la nuova Farmacia San Francesco, in via Giovanni XXIII, nº9. Titolari del nuovo presidio farmaceutico, la dottoressa Giuseppina Ferraro e il dottor Pasquale Ventrice.

Gli orari che osserverà la farmacia vanno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato, invece, dalle 8.30 alle 13.00 con chiusura pomeridiana.

La Farmacia San Francesco si propone di essere non solo un nuovo luogo di dispensazione dei farmaci, ma di rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il benessere del cittadino, attraverso l’offerta di servizi, consigli, informazioni e prestazioni diagnostiche che trasformino la farmacia stessa in un centro capace di dispensare “salute”, nel senso più ampio della parola.