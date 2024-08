A Soverato arriva Biagio Izzo con Esseoesse

Nell’area teatro comunale di Soverato sabato sera lo spettacolo di Biagio Izzo insieme a Francesco Procopio

Dopo il grande successo dello spettacolo “Le Filippiche” con Filippo Caccamo è già tempo di un nuovo grande appuntamento a Soverato nell’ambito della rassegna “Primo atto”, kermesse organizzata dall’associazione culturale Novecento, con la direzione artistica di Benedetto Castriota.

Domani sera, ovvero sabato 17 agosto, alle ore 22, ancora nell’area teatro comunale, spazio a Biagio Izzo con il suo ultimo spettacolo “Esseoesse”.

In un primo momento lo spettacolo era stata programmato nell’area concerti Lungomare Europa, ora è stato spostato, per questioni logistiche, nell’area teatro comunale, ovvero nella stessa location che ha ospitato gli spettacoli di Teocoli e Caccamo.

“Esseoesse” si preannuncia uno spettacolo straordinario. Insieme a Francesco Procopio, Izzo divertirà il pubblico con una trama davvero particolare: durante una escursione nei cieli di Sharm El Sheikh, l’aereo sorvola il Sahara e, a causa di un’avaria al motore, è costretto ad un atterraggio di fortuna.

I malcapitati vengono soccorsi, ma non si accorgono di quello che è rimasto chiuso in bagno e che, dopo aver battuto la testa, non si è reso conto di cosa stesse accadendo. L’uomo, quindi, si trova da solo in mezzo al deserto e l’unico punto di contatto con il mondo è la radio di bordo.

Per permettere a tutti di poter godere di questo spettacolo e di trascorrere qualche ora in assoluta spensieratezza, l’associazione culturale Novecento ha pensato ad un “regalo”, ovvero ad alcune offerte speciali per le famiglie con sconti dedicati a chi acquista più biglietti. I biglietti sono acquistabili sul sito ticketone.it.