A Soverato avvolgibili e serrande chiuse.

Per 10 mesi l’anno è questa la fotografia che la cittadina soveratese offre a chi alza lo sguardo verso i piani dei palazzi.

Chiuso. Tutto Chiuso.

Un luogo unico nel suo genere, restio e refrattario all’espansione demografica, all’accoglienza e ovviamente alla locazione, verso chi cerca una soluzione abitativa in affitto e vorrebbe trasferirsi.

Non entro nella questione vendita. Per questa volta preferisco soprassedere.

Un parco immobiliare monopolizzato e/o castrato nella sua quasi interezza, da qualche decina di famiglie multiproprietarie.

Centinaia se non migliaia di case chiuse, sfitte, non disponibili almeno fino a Luglio/Agosto…, due mesi questi dove per magia, la totalità delle case alza improvvisamente le avvolgibili delle finestre e apre agli affitti.

Basta dare un’occhiata sulle pagine delle agenzie che affittano o alla voce annunci, già da un mesetto la macchina dell’offerta estiva si è attivata con prezzi alle stelle.

800/1000 euro a settimana nel solo mese di Agosto, pazzesco.

Arriverà Settembre e senza che nessuno se ne accorga le avvolgibili verranno chiuse nuovamente. Pazienza se Soverato non si sviluppa in termini demografici, la cittadina è e rimane un sogno per pochi eletti, qui si fa la selezione, non è per tutti.

Pazienza.

Michele