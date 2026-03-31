A Soverato dal 4 al 9 maggio 2026 la X Edizione di Euro.Soul Festival

Dal 4 al 9 maggio 2026 Soverato ospiterà la X Edizione di Euro.Soul Festival, l’evento internazionale promosso dall’Associazione JUMP – Gioventù in riSalto che, dal 2013, celebra la Festa dell’Europa portando in Calabria formazione, scambio interculturale e partecipazione attiva.

Tutte le edizioni si sono svolte con il patrocinio del Parlamento europeo, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Comune di Soverato e, quest’anno, anche con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani (Agenzia italiana del programma Erasmus+ nel settore gioventù), a conferma del valore educativo e della dimensione europea dell’iniziativa.

Euro.Soul continua a rappresentare un ponte tra territori e culture: a Soverato sono attese delegazioni e partecipanti internazionali da diversi Paesi europei (Spagna, Ungheria, Estonia, Lituania, Slovakia) che incontreranno studenti, docenti, istituzioni e comunità locale per costruire dialogo, competenze e consapevolezza civica.

Il filo conduttore del 2026 sarà la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000), documento-cardine dell’Europa dei cittadini: un tema scelto per mettere al centro, più che mai, la dignità della persona, l’uguaglianza, la solidarietà, la libertà e i diritti di cittadinanza europea come orizzonte comune delle nuove generazioni.

Il programma prevede momenti pubblici e attività educative in lingua inglese con le scuole, laboratori interculturali, sport e iniziative simboliche legate al 9 maggio, con eventi dedicati anche al valore della pace e del rispetto.

Nelle prossime settimane scopriremo insieme tutte le attività programmate e i vari protagonisti che animeranno la settimana europea di Euro.Soul Festival 2026.

JUMP rinnova così il proprio impegno: internazionalizzare il territorio tutto l’anno attraverso progettazione e cooperazione europea e, con Euro.Soul Festival, offrire alla Calabria un appuntamento capace di unire allegria, colori e riflessione, stimolando una partecipazione giovanile sempre più consapevole e “europea”.

Jump with us!