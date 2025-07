A Soverato dal 5 al 9 agosto OndeSonore, Summer School “Ascoltare i territori. Pratiche della partecipazione e del cambiamento”

La Cattedra Unesco Educazione, crescita e uguaglianza dell’Università di Ferrara, nell’ambito del progetto OndeSonore dedicato all’educazione all’ascolto, promuove la Summer School “Ascoltare i territori. Pratiche della partecipazione e del cambiamento”, in programma a Soverato (Catanzaro) dal 5 al 9 agosto 2025.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto Universitario Pratesi, affiliato all’Università Pontificia Salesiana di Roma, l’Associazione delle scuole di musica Assonanza, l’Associazione Italiana delle Scuole di Musica, e con il Comune di Soverato.

Il programma, articolato in cinque giornate, propone incontri, laboratori, spettacoli teatrali e concerti aperti alla cittadinanza.

L’obiettivo è quello di favorire un dialogo tra culture, territori e generazioni, attraverso strumenti educativi e artistici che promuovono l’ascolto, l’inclusione e la trasformazione sociale.

“Questa Summer School rappresenta un’esperienza educativa e culturale di alto valore, in cui musica, teatro e partecipazione civica si intrecciano per generare consapevolezza e visione. Come Presidente dell’Associazione Italiana delle Scuole di Musica, credo fortemente nella capacità della musica di unire comunità diverse e di diventare veicolo di coesione sociale e rigenerazione territoriale. La presenza dei giovani musicisti della Banda John Lennon, insieme alle realtà calabresi, è testimonianza concreta di questa alleanza tra territori, linguaggi e generazioni”. Commenta Mirco Besutti – Presidente, AIdSM – Associazione Italiana delle Scuole di Musica.

PROGRAMMA

Martedì 5 agosto, ore 19:30 – 21:00

Un borgo rinato grazie agli immigrati

Visita guidata a Badolato, a cura di Guerino Nisticò

Un’esperienza di rigenerazione e accoglienza in uno dei borghi simbolo della Calabria, che ha saputo invertire la rotta dello spopolamento grazie a una visione solidale e aperta alla multiculturalità.

Mercoledì 6 agosto, ore 19:00 – 21:00

Cambiare le cose insieme. L’ascolto dei territori con il video partecipativo

Laboratorio condotto da Barbara Rosanò, presso l’Istituto Universitario Pratesi – Soverato A seguire, dibattito con Patrizio Bianchi, Valentina Mini e Roberto Alessandrini.

Una riflessione sulle potenzialità del video partecipativo come strumento di espressione comunitaria e di promozione della cittadinanza attiva.

Giovedì 7 agosto, ore 19:00 – 21:00

Dietro il Sud

Spettacolo teatrale di e con Emanuela Bianchi

A seguire, dialogo con il pubblico Ingresso: €10

Un monologo sulle dinamiche dell’emigrazione e della restanza nel Sud Italia, che intreccia storie familiari, memorie collettive e scelte individuali.

Venerdì 8 agosto, ore 21:30

Musiche da film

Concerto della Banda giovanile John Lennon Direzione: Gaetano Dolce e Stefano Bergamini Lungomare Europa – Soverato

Un’esibizione che riunisce giovani musicisti emiliani e calabresi in un repertorio di celebri colonne sonore cinematografiche.

Sabato 9 agosto, ore 21:30

Le guerre di Ulisse

Testo di Patrizio Bianchi, musiche originali di Marco Somadossi

Direzione musicale: Mirco Besutti

Spiaggia dell’Ippocampo – Soverato

Con la partecipazione della Banda giovanile John Lennon, del Complesso bandistico San Francesco di Paola, dell’Associazione musicale Umberto Pacicca di Soverato e della Corale San Roberto Bellarmino di Davoli Marina.

Un progetto corale che, attraverso parole e musica, propone una riflessione sull’assurdità della guerra e sul valore dell’educazione alla pace.