A Soverato disinfestazione straordinaria contro le zanzare

Negli ultimi giorni, in diversi Comuni italiani, sono stati segnalati casi di West Nile Virus.

A Soverato non vogliamo abbassare la guardia.

Il nostro Assessorato, come ogni anno, ha già effettuato interventi programmati di disinfestazione seguendo un calendario preciso. Seguendo le linee guida dell’ASP, incrementando sia la disinfestazione “LARVICIDA” che quella “ADULTICIDA”.

Tuttavia, in via precauzionale, abbiamo deciso di predisporre un’ulteriore disinfestazione straordinaria su tutto il territorio comunale.

Data intervento: martedì 12.08.2025

Orario: dalle 23.00

Raccomandazioni per i cittadini:

– Tenere finestre e balconi chiusi durante il trattamento

– Non lasciare all’esterno indumenti, giochi e alimenti

– Mettere a riparo animali domestici e di compagnia

La salute pubblica è la nostra priorità: questo intervento rientra nella strategia di prevenzione e tutela dell’ambiente che il Comune porta avanti tutto l’anno.

Francesco Matozzo

Assessore alla Transizione Ecologica – Comune di Soverato