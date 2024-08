A Soverato due serate con le “Note tra le onde”

Bellezze naturali, musica, paesaggio unico e dai tratti incomparabili tutto questo è Soverato. Con queste premesse verrаnno realizzate le due serate di “Note tra le onde”, che arriva alla sua decima edizione.

Due serate intense si inizia, giorno 1 agosto alle ore 22:00 presso la Spiaggia di via dell’Ippocampo con il Il Salime Quintet guidato da Francesco Salime, sassofonista di estrazione classica, che dopo essersi perfezionato a Parigi prosegue la ricca carriera in Italia e all’estero sia da solista che in musica da camera, collaborando con orchestre prestigiose, come l’orchestra dell’accademia nazionale di Santa Celia di Roma e San Carlo di Napoli, partecipando, inoltre, a produzioni discografiche con Morricone e Bocelli.

Con questa formazione Francesco Salime esprime l’ecletticità del sassofono nei diversi generi musicali in un percorso di largo raggio musicale, eseguendo brani di virtuosismo ed espressività che ne caratterizzano la bellezza del timbro tipico del sassofono.

Il repertorio comprende musiche che spaziano dal periodo Barocco, Classico a quello Contemporaneo.

Si prosegue con la serata del 2 agosto sempre alle ore 22:00 sulla spiaggia di via dell’Ippocampo dove torna di scena il pianoforte in riva al mare, il protagonista sarà il musicista Francesco Miniaci: pianista calabrese diplomato in pianoforte nel 2008, consegue nel 2020 la laurea in pianoforte Jazz. Ha al suo attivo circa cento concerti in Italia e all’estero.

Il repertorio verterà su brani d compositori d musica classica quali: Mozart, Beethoven, Chopin, Serrao, Puccini, rivisitati in versione Jazz dando molto spazio all’improvvisazione tematica.

Nel repertorio saranno presenti anche brani di compositori quali: Morricone, Trovajoli, Nino Rota, Beatles, Monk,il tutto sempre rivisitato in versione Jazz.

Scenario “unico” a ridosso della battigia, dove verrà allestito il palco su cui si alterneranno importanti musicisti, offrendo delle splendide esibizioni al pubblico presente.

Occasione da non perdere per due serate tra le stelle, cullati dalla musica e dalle onde dello Jonio.