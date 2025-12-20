A Soverato i Mercati di Natale: doppio appuntamento il 21 e il 28 dicembre

Soverato si prepara a vivere nuovamente l’atmosfera delle feste con due nuove date del tradizionale Mercato di Natale, in programma domani, domenica 21 dicembre, e domenica 28 dicembre. Un appuntamento che anima il centro cittadino e richiama famiglie, visitatori e curiosi.

Il mercatino offrirà prodotti artigianali, idee regalo e specialità tipiche, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Ambulanti – UGL, che ringrazia l’Amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione.

Un’occasione in più per vivere Soverato nel periodo natalizio, passeggiando tra le bancarelle e respirando il calore del Natale, in attesa delle festività.