A Soverato il 26 e 27 ottobre il “Percorso di Gusto”

Percorso di Gusto è un Evento complesso, strutturato, che deve creare sinergie tra diverse persone. Si svolgerà sul corso di Soverato dal 26 al 27 ottobre.

L’evento senza scopo di lucro si svolgerà in collaborazione con Eventi Solidali APS ed ha come obiettivo quello di creare un rapporto vivo e reale tra le aziende ed il consumatore finale attraverso le mani sapienti degli chef calabresi.

Un vero e proprio viaggio enogastronomico delle eccellenze calabresi. Durante la due giorni, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Soverato, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 il salotto buono della Perla dello Jonio ospiterà rinomati chef che trasformeranno i prodotti tipici della nostra regione in piatti di alta cucina.

Luigi Quintieri, Riccardo Trevisan, Emanuele Platì, Anita Ferragina, Marco Miceli, Pierluigi Vacca, Domenico Rullo, Giuseppe Giudice dietro i fornelli creeranno piatti unici e gustosi grazie ai prodotti di eccellenza di aziende vinicole, pastifici, aziende casearie e i migliori liquorifici calabresi, come Magisa, Migliarese, Fioccata, Statti, Spadafora, Malena, Gigliotti, Portaro, Macrì, Qual’Italy, Amacalabro, Malaspina, Vie del Miele, Benincasa, Fraietta, Dell’Aera, Salumi Nostrum e tanti altri.

Per-Corso di gusto é semplicemente la voglia di vedere un territorio coeso, lontano dai risultati economici, lontano dalle invidie e dalle competizioni sterili, lontano da qualsiasi forma di abnegazione di se stesso.

È un evento in cui tante aziende stanno già collaborando con tanti Chef, in cui in sordina ognuno di loro sta facendo del suo meglio senza nessun tornaconto, se non quello di creare qualcosa di unico.

È un evento di collaborazione, di sinergia, di fare bene le cose tutti insieme, di pragmatismo fisiologico.

È una storia, un racconto, un percorso di belle persone.

Sì perché in Calabria, la nostra Terra, si puó fare tutto questo.

Acquistando i ticket si potranno avere otto degustazioni delle più buone ricette create dagli chef calabresi accompagnate da due degustazioni di pregiati vini locali.

Per poter partecipare verranno messe a disposizione le prevendite nei migliori punti del territorio e presso Luna Convento ad un costo veramente simbolico

Ci vediamo Sabato e Domenica sul Corso di Soverato. Ora tocca a Voi,ospiti, dimostrare quanto teniamo a questa Terra.