A Soverato il convegno “Concessioni demaniali marittime situazione giuridica, prospettive attuali e future”

Il prossimo giovedì 30 marzo si terrà presso il teatro comunale di Soverato il convegno “Concessioni demaniali marittime situazione giuridica, prospettive attuali e future. Pianificazione e discrezionalità” per approfondire le questioni aperte in vista della riforma del demanio marittimo, la gestione delle spiagge, i rinnovi delle concessioni e le gare pubbliche indicate dalla Direttiva europea Bolkestein.

La spiaggia rappresenta un valore assoluto e il tema delle concessioni balneari marittime si pone come argomento attuale e l’intento è quello di delineare, in modo efficace, ed unicamente sotto il profilo tecnico, la disciplina dettata nell’ordinamento in tema di concessioni marittime, fare luce sulle normative sulle prospettive future, e soprattutto dare agli operatori una linea guida.