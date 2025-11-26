A Soverato il convegno su “Le Dis-Connessioni Sinaptiche della violenza”

Il convegno “Le Dis-Connessioni Sinaptiche della violenza”, vuole essere un momento di confronto sul tema della violenza di genere e sulle differenze bio-psico-sociali tra uomo e donna.

L’incontro si terrà a Soverato il 3 dicembre 2025 presso il Teatro Comunale di Soverato sito in via Carlo Amirante 75.

L’iniziativa vedrà la presenza di esperti, studiosi, professionisti del settore socio-sanitario, psicologico e pedagogico, che offriranno una lettura multidisciplinare del fenomeno, approfondendo:

– dinamiche e forme della violenza di genere;

– fattori culturali, psicologici e sociali alla base dei comportamenti violenti;

– differenze bio-psico-sociali tra uomo e donna e il loro ruolo nella prevenzione;

– strumenti educativi e operativi per scuole, istituzioni e servizi.

La platea sarà composta da studenti, docenti, operatori sociali, forze dell’ordine, psicologi e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, formazione e collaborazione tra i diversi ambiti coinvolti.