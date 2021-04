A Soverato “Il Maggio dei Libri 2021 – Riveder le stelle”

Anche quest’anno la Kalibreria di Soverato ha il piacere di annunciare la propria adesione all’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, dedicata a Dante Alighieri nel settimo centenario dalla morte.

L’Associazione decide di declinare la tematica dantesca secondo lo spirito che la contraddistingue, ovvero in modo critico e il più vicino possibile alle argomentazioni dell’impegno sociale e culturale che le sono care.

La scelta di intitolare la rassegna “Riveder le stelle”, oltre che omaggiare il Sommo, allude a un messaggio esplicito di speranza e ripartenza collettiva, sotto ogni aspetto della vita, facendo tesoro del percorso dantesco che dalle pene infernali conduce alla luce di una rinnovata consapevolezza.

Per ovvie ragioni, esattamente come la scorsa edizione, il Maggio della Kalibreria si svolgerà online, sulla relativa pagina Facebook, con un palinsesto di contenuti giornalieri che faranno capo a 4 temi individuati dai soci: violenza sulle donne, discriminazione di genere, crisi della cultura e dello spettacolo in tempo di pandemia e condizione dei detenuti nelle carceri e le finalità della pena.

Ciascun tema sarà protagonista di una settimana dedicata, durante la quale lo si affronterà dal punto di vista letterario, ispirandosi ai canti della Divina Commedia, ma anche musicale, artistico e sociale, con contributi testuali e video proposti dai soci e dagli amici che desiderano condividere questa nuova iniziativa.

Gli amanti della lettura, della bellezza e della riflessione culturale in senso ampio sono tutti invitati a “Riveder le stelle” con la Kalibreria di Soverato.