A Soverato il primo Campus sulla sicurezza stradale: studenti in prima linea tra simulazioni e forze dell’ordine

Sarà il lungomare Giovanni Paolo II di Soverato a ospitare, il prossimo 6 maggio 2026, il Primo Campus sulla Sicurezza Stradale nella provincia di Catanzaro. Un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente studenti e cittadini in una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla consapevolezza alla guida.

Tra simulatori e mezzi speciali: la sicurezza si impara sul campo

Durante il campus saranno presenti il Camper Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato, insieme a Carabinieri, Polizia locale, Vigili del Fuoco, Anas, Avis e Ania Cares.

Uno dei momenti più attesi sarà rappresentato dalla Crash Test Experience, un laboratorio mobile unico in Europa: un track di 12 metri trasformato in un vero e proprio palco interattivo con maxischermo e simulatori integrati.

Tra questi, il simulatore di ribaltamento e quello di impatto, strumenti che permetteranno ai partecipanti di comprendere concretamente i rischi della strada.

Il coinvolgimento delle scuole e il messaggio ai giovani

L’iniziativa è rivolta principalmente agli studenti, dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza stradale attraverso esperienze dirette e momenti formativi.

Alle ore 11 è prevista anche una conferenza stampa alla presenza delle autorità istituzionali, occasione per fare il punto sulle politiche di prevenzione e sull’importanza dell’educazione stradale fin dalle fasce più giovani.

“Rispetta la strada, rispetta la vita”: un progetto che cresce sul territorio

Il campus, dal titolo “Rispetta la strada, rispetta la vita”, è organizzato dalla responsabile della sede calabrese di Studio RC, Mary Franco, con il supporto dei titolari Fabio Levato e Giovanni Cerutti. L’evento rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso già avviato nelle scuole del Catanzarese, attraverso incontri e convegni dedicati alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza.

Tra gli ospiti attesi anche Giuseppe Riccio, atleta della BIC di Reggio Calabria, vice campione d’Europa 2025 con la propria squadra, testimonianza concreta di come lo sport e la resilienza possano diventare strumenti di consapevolezza e rinascita. Una giornata che punta a lasciare il segno, trasformando la teoria in esperienza diretta, per costruire una nuova generazione di utenti della strada più attenti e responsabili.