A Soverato il primo Congresso cittadino di Fratelli d’Italia: Giuseppe Pellegrino è il nuovo Coordinatore

Si è svolto ieri, 7 febbraio, il primo congresso cittadino del Circolo di Fratelli d’Italia di Soverato, un appuntamento fondamentale per il Partito, che si è tenuto nella sala conferenze della Lega Navale.

L’evento ha visto la partecipazione di esponenti locali e nazionali di spicco, tra cui il Sottosegretario agli Interni e Coordinatore Regionale e Provinciale On. Wanda Ferro, il Consigliere Regionale Antonio Montuoro e i dirigenti provinciali del Partito Benedetta Villani e Cesare Traversa.

La giornata ha visto la proclamazione di Giuseppe Pellegrino come nuovo coordinatore cittadino del Circolo di Fratelli d’Italia di Soverato. Nel suo intervento, Pellegrino ha voluto ringraziare i tesserati e i simpatizzanti per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza di un lavoro collettivo per rafforzare la presenza del partito in città. Ha illustrato il proprio documento programmatico, un piano che pone al centro l’ascolto delle istanze del territorio e il rafforzamento delle sinergie con i circoli dei comuni limitrofi. Solo attraverso un lavoro di squadra, ha aggiunto, sarà possibile portare avanti con maggiore forza le istanze di Soverato a livello provinciale, regionale e nazionale.

Un ringraziamento speciale è andato a Giovanni Marrapodi per il suo lavoro che ha permesso a Fratelli d’Italia di diventare il primo partito alle ultime elezioni a Soverato, un risultato che rappresenta una solida base su cui costruire.

Concludendo l’intervento, Pellegrino ha ribadito l’impegno a lavorare insieme alla nuova squadra per continuare il lavoro già intrapreso, mirando a risultati sempre migliori e a una presenza sempre più radicata sul territorio.

La serata è continuata con gli interventi delle personalità istituzionali, tra cui l’intervento dell’On. Wanda Ferro, che ha voluto anche lei innanzitutto ricordare il lavoro svolto dal coordinatore uscente Giovanni Marrapodi, sottolineando come Soverato abbia storicamente sempre premiato la destra.

L’On. Ferro ha poi espresso fiducia nella nuova classe dirigente, convinta che saprà interpretare al meglio le sfide future e riportare il Partito alla centralità che merita, ascoltando le istanze e le

esigenze del territorio, garantendo la vicinanza delle istituzioni.

Il Consigliere Regionale Antonio Montuoro ha invece messo in luce il forte legame che lo lega alla città di Soverato, ricordando l’impegno del governo regionale nei confronti del territorio. Montuoro ha sottolineato come l’esecutivo regionale stia già fornendo risposte concrete alla comunità, come nel caso dell’ospedale di Soverato, dove sono stati destinati ben 2.800.000 euro per l’ampliamento dei servizi, con la creazione di due posti letto in terapia sub-intensiva e due in oncologia.

Il Consigliere ha poi accennato agli sforzi in corso per la riapertura del punto nascita, un tema di grande rilevanza per la popolazione locale.

Nel Direttivo cittadino sono stati proclamati Giovanni Battista Marrapodi, Francesco Cuteri,

Francesco Persampieri e Bruno Bilotta. Le nomine di competenza del coordinatore cittadino sono state affidate a Giancarlo Pullano e Pietro Mancini, componendo dunque un quadro capace di unire grande esperienza e nuove idee, lavorando per rafforzare il radicamento del Partito in Città.

Fratelli d’Italia Soverato si prepara così ad affrontare le sfide future con rinnovato slancio, fiduciosa nella forza di un progetto che ha nel territorio e nella comunità locale il suo fulcro