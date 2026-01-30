A Soverato il progetto espositivo “Antonello Gagini e la Pietà – Il Fumetto”

Sarà Soverato ad ospitare in questi giorni il progetto espositivo “Antonello Gagini e la Pietà – Il Fumetto”, promosso dall’Associazione culturale Sirena Ligea, patrocinato dal Comune di Soverato e finanziato dalla Regione Calabria a valere sull’Avviso Pubblico “Attività Culturali 2023”.

Il progetto propone un’originale rilettura della figura di Antonello Gagini e della sua celebre Pietà, custodita a Soverato, attraverso il linguaggio del fumetto, con tavole illustrate e pannelli espositivi arricchiti da contenuti digitali fruibili tramite QR code.

La prima esposizione dei pannelli a fumetti a partire da giorno 23 gennaio presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato, offrendo al pubblico e ai cittadini un’occasione di approfondimento culturale e di valorizzazione del patrimonio artistico e identitario del territorio.

L’esposizione prosegue nel foyer del Teatro Comunale di Soverato e presso la chiesa della SS Addolorata a Soverato Superiore fino al 31 gennaio, al teatro in concomitanza con lo spettacolo teatrale “Qualcosa è andato storto” di Carlo Buccirosso, creando un dialogo tra arti visive, teatro e narrazione contemporanea.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di promozione culturale volto a favorire forme innovative di fruizione del patrimonio storico-artistico calabrese, contribuendo alla destagionalizzazione dell’offerta culturale e al rafforzamento del legame tra comunità, luoghi e memoria.