A Soverato Italo Cirene presenta il libro “Versi e Diversi. Poesie, Prose e Musica”

La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato si prepara ad inaugurare, nell’ambito del suo XXXI Anno Accademico 2025/2026, una serata all’insegna della letteratura e della musica.

​Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 18.00, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà la presentazione del libro di Italo Cirene, intitolato “Versi e Diversi. Poesie, Prose e Musica”.

​L’opera, che unisce espressioni poetiche, narrative e musicali, sarà il fulcro di un incontro che promette di stimolare la riflessione e l’emozione.

La serata vedrà la partecipazione di Tonino Minicelli per la lettura di brani e l’esecuzione di momenti musicali, mentre la Prof.ssa Maria Rosaria Pedullà curerà la relazione con l’autore, approfondendo i temi e lo stile del volume.

​L’evento si inserisce nel ricco programma culturale promosso dall’Università della Terza Età di Soverato e rappresenta un’importante occasione di confronto e arricchimento per la comunità locale.

​La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questo appuntamento con la cultura.