A Soverato “Kalabria trekking coast to School”

La scuola incontra il bosco con il trekking: 160 alunni delle classi Quinte della Scuola primaria e le Prime classi della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Soverato 1, con a capo il Dirigente Scolastico Renato Daniele, saranno i primi studenti in Calabria a partecipare al kalabria trekking coast to coast.

Il cammino Kalabria Trekking coast to coast è un percorso naturalistico di 55 km che parte dalla città di Soverato da assaporare a passo lento tra distese di ulivi, boschi di castagni e faggi secolari e giunge alla pittoresca città di Pizzo. Un viaggio sensoriale nella natura nominato dal New York Time come una delle 50 migliori destinazioni mondiali.

Il progetto, presentato dalla docente Lamberti Teresa, in collaborazione con il presidente dell’associazione kalabria Trekking, Lorenzo Boseggia, si pone l obiettivo di avvicinare i ragazzi all’ambiente naturale e a sperimentare dal vivo quella che è la FOREST EDUCATION.

La pedagogia del bosco,intesa come educazione in natura,nasce in Danimarca negli anni 50.

Il kalabria coast to school è un progetto interdisciplinare che coinvolge tutte le materie ed è dimostrato che nel bosco i ragazzi apprendono usando tutti e cinque i sensi.

I ragazzi imparano a conoscere il bosco e a rispettarlo, migliorano le abilità motorie, assorbono gli ioni negativi dell’ossigeno che stimolano la sfera psichica ed emozionale,riducono l aggressività e sviluppano l immaginazione e la curiosità. Dalla pedagogia nelle foreste possiamo raggiungere molti obiettivi tra i quali insegnare la sostenibilità come stile di vita. Vivere un’ esperienza educativa nella natura fuori dalle quattro mura scolastiche.

Del resto i ragazzi non sono che boccioli e chi più del bosco può insegnarci come farli sbocciare.

Il kalabria coast to school è stato inserito nel progetto d’istituto “I saperi e i sapori dè la Costa degli Aranci”, un progetto in rete, “RiGenerazione med”, con la scuola di Praia a mare.

La prima parte del progetto si svolgerà nel bosco del lago Acero a San Vito sullo Ionio nei giorni 24-25 ottobre e 03/11/2022, la seconda parte vedrà i ragazzi coinvolti a maggio con l’urban trekking a Pizzo.

Ci auguriamo che tutte le scuole della Calabria possano far vivere questa esperienza ai propri studenti.