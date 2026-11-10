A Soverato la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà dello Sport

Si è svolta nella sala consiliare” Bruno Manti” del Comune di Soverato la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà dello Sport che si terrà nel Teatro comunale della cittadina jonica il prossimo 14 novembre alle ore 19.00.

Il Sindaco Daniele Vacca, aprendo i lavori della conferenza stampa, ha rimarcato come l’Amministrazione Comunale abbia aderito a questa importante iniziativa ringraziando Il Presidente del C.O.N.I. Calabria Tino Scopelliti e il delegato provinciale C.O.N.I. di Catanzaro Pino Pipicelli che ha fortemente voluto che questa kermesse si svolgesse a Soverato appunto.

Il Presidente Tino Scopelliti ha poi illustrato i dettagli tecnici della serata e ha sottolineato come quasi 100 atleti calabresi tra campioni italiani, europei e mondiali nel 2026 abbiano contribuito a rendere grande la Calabria in quest’anno sportivo.

Durante la serata ci saranno momenti di intrattenimento con scuole di danza, di taekwondo e la presenza del cabarettista Santo Palumbo di Zelig.

Ospite d’onore il catanzarese Massimo Mauro storico calciatore del Catanzaro e della Juventus.

Dopo l’intervento del Presidente Scopelliti ha preso la parola il vicesindaco di Soverato Emanuele Amoruso che ha posto l’accento sulla vocazione sportiva della città e che l’amministrazione comunale è sempre disponibile quando si tratta di ospitare iniziative che diano lustro alla città e ricadute positive sui cittadini.

Ha concluso gli interventi il Delegato C.O.N.I. di Catanzaro Pino Pipicelli che ha ribadito l’importanza dell’evento sia per Soverato che per tutta l provincia di Catanzaro augurandosi che i successi di questi atleti calabresi siano di stimolo per chi pratica sport per una crescita non solo sportiva ma anche sociale disegnando anche un futuro migliore in questi momenti così delicati a livello nazionale e internazionale.

Ha infine dato appuntamento per il 14 novembre al Teatro Comunale.