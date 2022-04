A Soverato la “Giornata della Prevenzione Cardiologica”

Organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali, si terrà domenica 10 aprile e darà la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite e controlli specialistici.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Soverato ha organizzato per domenica 10 aprile la “Giornata della Prevenzione Cardiologica”. In quella data, infatti, presso il Teatro Comunale della cittadina jonica, a partire dalle ore 9.30, saranno effettuate gratuitamente visite cardiologiche, elettrocardiogrammi e misurazioni della pressione sanguigna, nel pieno rispetto delle regole previste dalla normativa anti-Covid. Attraverso questi esami specialistici e il confronto con i medici cardiologi sarà possibile constatare il proprio stato di salute dal punto di vista cardiovascolare e conoscere in maniera più approfondita i pericoli e le buone prassi da seguire durante la vita di tutti i giorni.

Purtroppo, ancora oggi in Italia e nel mondo le patologie che colpiscono l’apparato cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte. Proprio per questo motivo risulta sempre più indispensabile dare vita ad azioni di sensibilizzazione nei confronti della popolazione per diffondere la pratica della prevenzione, ribadendo l’importanza di sottoporsi a controlli periodici e di correggere il proprio stile di vita, in favore di un alimentazione sana e della pratica di attività fisica adeguata: “abbiamo organizzato questa giornata molto importante – ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Soverato Sara Fazzari – in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, i reparti di Cardiologia dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio e dell’Ospedale di Soverato, l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, Heart Care Foundation e la Misericordia di Soverato, che ringrazio per il prezioso contributo. Monitorare periodicamente il proprio stato di salute è fondamentale e, secondo gli esperti, sarebbe raccomandabile eseguire una visita cardiologica ogni 5 anni, aumentandone la frequenza man mano che si superano i 45/50 anni di età. Reputo molto importante anche potersi confrontare con degli esperti riguardo sintomatologie e curiosità cui magari, presi dagli impegni della vita quotidiana, non diamo troppo preso. Mi auguro davvero che i cittadini di Soverato e del comprensorio colgano questa opportunità, partecipando numerosi”.