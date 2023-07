A Soverato la mostra personale di pittura di Grazia Cantafio

Si svolgerà sabato 15 p.v. alle ore 18:00 il secondo Vernissage della personale di pittura di Grazia Cantafio. L’happening si terrà presso i locali del municipio di Soverato e sarà motivo di incontro dell’autrice con il pubblico, sui temi ispiratrici della mostra “colorate vibrazioni dell’anima”.

L’autrice si ispira alla corrente del “Realismo” dal quale trae fonte parimenti agli scorci ed angoli suggestivi del borgo natìo Cortale:è qui, infatti, che nasce la produzione pittorica.

Il privilegio di aver conosciuto il Maestro Giovanni Marziano, recentemente scomparso, ha permesso a Grazia Cantafio di godere di alcune lezioni private presso lo studio del pittore, ed è quindi grazie al Maestro che sono state affinate alcune particolari tecniche.

Il calendario prevede l’inaugurazione dell’esposizione venerdì 14 luglio dalle 18.00 e di seguito il già menzionato Vernissage di sabato 15 luglio, che sarà presentato dal Direttore Esecutivo della Fondazione Rambaldi Giuseppe Lombardi.

“Da sempre siamo vicini al mondo dell’arte – ci dice Il Direttore Lombardi – perché riteniamo che si possa e si debba dare un cono di luce a quegli artisti che meritino più attenzione, date le capacità artistiche dimostrate. Grazia Cantafio è una di questi, pittrice ispirata per la quale non volevamo mancare per dare una importante sottolineatura”.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della pittura e delle arti in generale.

L’autrice ci offre una chiosa: ” la mia arte è dedicata al desiderio di un lascito alle future generazioni, affinché possano godere delle bellezze dei paesaggi dei miei quadri, attraverso la mia visione ed i miei colori ” .