A Soverato la presentazione del libro di Michele Drosi, “Gaetano Filangieri, Riformista e Garantista”

Mercoledì 19 novembre, alle ore 16,30, presso la Sala del consiglio Comunale di Soverato, avrà luogo la presentazione del libro di Michele Drosi, “Gaetano Filangieri, Riformista e Garantista”, promossa dall’Ordine degli Avvocati di catanzaro e dall’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri”.

Dopo i saluti del Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, sono previsti gli interventi di Enza Matacera, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Vito Pitaro, Consigliere Regionale, Francesco Iacopino, Presidente della Camera Penale di Catanzaro, Ernesto Alecci, Consigliere Regionale, Salvatore Staiano, Avvocato, Michele Drosi, Autore del libro, coordinati dal giornalista Pietro Melia.

Il libro di Michele Drosi non è solo un omaggio a un pensatore straordinario, ma anche un invito a riscoprire le sue idee, soprattutto in materia di riforma nell’amministrazione della giustizia, come chiave di lettura per il nostro tempo.

Il riformismo, letto come filo di rosso di analisi e di passione civile che attraversa la storia contemporanea, non appare un residuo del passato o un’utopia sterile.

Sotto l’influenza del genio di Vico e del pragmatismo di Genovesi, il giovane nobile Filangieri seppe manifestare una profonda responsabilità sociale e politica: quella di studiare, riflettere, osservare la realtà, e poi cercare con la scrittura di risvegliare le coscienze verso soluzioni razionali e giuste. Non a caso insiste molto sull’importanza dell’istruzione, strumento di emancipazione e di riscatto di chi è svantaggiato dalla nascita.

Nel leggere della sua vita e delle sue idee, si resta con un senso di fiducia ma anche di fatica. Nessuno slogan, nessuna scorciatoia, i diritti e le libertà non sono concessioni, ma conquiste. Il progresso non è inevitabile, ma frutto di una lotta costante per la dignità umana.

Chi disegna facili rivoluzioni può vincere nell’immediato, perché sollecita gli istinti. Ma è il più probabile attore di nuovi abusi sul popolo compiuti in suo nome. La barbarie inizia quando finisce lo sforzo di pensare.

L’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, per l’occasione, ha riconosciuto n°2 Crediti Formativi.