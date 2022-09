A Soverato la presentazione del libro “La Suggeritrice”

La Kalibreria di Soverato è lieta di invitarvi al nuovo appuntamento della rassegna culturale “Kalibri d’Autore”. Francesco Colizzi, già presidente nazionale dell’AIFO, presenterà il suo lavoro “La Suggeritrice”.

L’ iniziativa, frutto della collaborazione fra le due associazioni, sarà, inoltre, un’occasione per parlare delle attività dell’AIFO e delle sue finalità ispirate dal messaggio di giustizia e di amore di Raoul Follereau.

Per una grave frattura al femore, uno psichiatra vive l’esperienza sanitaria di paziente: l’arrivo del 118, il pronto soccorso, gli esami radiologici, l’intervento chirurgico d’urgenza, il ricovero in reparto, l’avvio alla riabilitazione.

La divisa del malato si unisce a quella di medico e insieme, di giorno e di notte, compiono nel protagonista, con la mente e con il cuore, un affondo nel presente e ancor di più nel passato, con i vivi e con chi se n’è andato. Emergono, quasi grazie ad una suggeritrice muta, come in sedute di psicoanalisi, lacerazioni e conflitti per un romanzo interiore, in una conversazione serrata, efficace, liberatoria, con sé stesso e con gli altri.

Dialogherà con l’autore il giornalista Giorgio De Filippis, modererà l’incontro il professore Domenico La Torre ed interverrà il Vicepresidente dell’AIFO Generoso Scicchitano.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 2 settembre alle ore 21:30 presso la pineta situata tra via Zumpano e via Cristoforo Colombo adiacente al lungomare Europa.