A Soverato la presentazione del libro “Viaggio di Identità”

La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” della Città di Soverato continua la serie degli attesi “Incontri Culturali del Venerdì” con un evento di grande interesse dedicato alla conoscenza del territorio e del paesaggio calabrese.
L’appuntamento è fissato per Venerdì 7 Novembre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.
Al centro dell’incontro la presentazione del volume “Viaggio di Identità. Tra Territorio e Paesaggio, un Itinerario in Terra di Calabria”, un’opera che, come suggerisce il titolo, si propone di esplorare la ricchezza e la complessità dell’identità calabrese attraverso la lente dei suoi luoghi e delle sue suggestioni visive.
Giuliano Guido presenta il suo lavoro
Il protagonista della serata sarà l’Autore, Giuliano Guido, un antropologo ed esploratore di territori (come emerso anche da precedenti recensioni del libro), il cui lavoro è stato più volte lodato per la sua capacità di cogliere l’essenza, a tratti “tremenda e affascinante”, della Calabria attraverso un racconto fotografico e un diario di viaggio profondo.
L’incontro si svolgerà in collaborazione con Italia Nostra, Sezione “Paolo Orsi – Soverato/Guardavalle”. L’introduzione sarà curata da Angela Maida, Presidente della Sezione locale di Italia Nostra.
L’evento rientra nel quadro del XXXI Anno Accademico 2025/2026 della Libera Università Popolare, confermando il suo ruolo di pilastro nella promozione della cultura e dell’approfondimento della conoscenza del territorio, dell’ambiente e delle tradizioni della Calabria, un obiettivo che da anni persegue con costanza attraverso i suoi “Incontri culturali del venerdì”.
La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questo momento di riflessione e scoperta sulle radici profonde della regione.