A Soverato la presentazione del libro “Viaggio di Identità”

La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” della Città di Soverato continua la serie degli attesi “Incontri Culturali del Venerdì” con un evento di grande interesse dedicato alla conoscenza del territorio e del paesaggio calabrese.

​L’appuntamento è fissato per Venerdì 7 Novembre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​Al centro dell’incontro la presentazione del volume “Viaggio di Identità. Tra Territorio e Paesaggio, un Itinerario in Terra di Calabria”, un’opera che, come suggerisce il titolo, si propone di esplorare la ricchezza e la complessità dell’identità calabrese attraverso la lente dei suoi luoghi e delle sue suggestioni visive.

​Giuliano Guido presenta il suo lavoro

​Il protagonista della serata sarà l’Autore, Giuliano Guido, un antropologo ed esploratore di territori (come emerso anche da precedenti recensioni del libro), il cui lavoro è stato più volte lodato per la sua capacità di cogliere l’essenza, a tratti “tremenda e affascinante”, della Calabria attraverso un racconto fotografico e un diario di viaggio profondo.

​L’incontro si svolgerà in collaborazione con Italia Nostra, Sezione “Paolo Orsi – Soverato/Guardavalle”. L’introduzione sarà curata da Angela Maida, Presidente della Sezione locale di Italia Nostra.

​L’evento rientra nel quadro del XXXI Anno Accademico 2025/2026 della Libera Università Popolare, confermando il suo ruolo di pilastro nella promozione della cultura e dell’approfondimento della conoscenza del territorio, dell’ambiente e delle tradizioni della Calabria, un obiettivo che da anni persegue con costanza attraverso i suoi “Incontri culturali del venerdì”.

​La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questo momento di riflessione e scoperta sulle radici profonde della regione.