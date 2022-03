A Soverato la proiezione del documentario “Presenze Arbereshe in Calabria”

Proseguendo nella conoscenza delle varie etnie che costituiscono il tessuto sociale della nostra Calabria, dopo un periodo di obbligata inattività, nel pomeriggio del 4 marzo 2022, sono ripresi all’Università della Terza Età gli incontri culturali del venerdì con la proiezione di un film documentario sulla presenza dell’etnia albanese che costituisce una comunità ben radicata attualmente in ben trentatre paesi calabresi, alcuni nella provincia di Catanzaro ma, soprattutto, in quella di Cosenza.

A studiarne la lingua, le origini e le tradizioni, il glottologo, filosofo e scrittore calabrese di Cirò, Giuseppe Gangale, la cui opera importantissima a livello internazionale, è pressochè sconosciuta in Calabria. Ad interpretare lo studioso era presente alla proiezione l’attore del film , Mario Marascio, che ha reso il personaggio vivo ed attuale.

Presenti anche il regista Eugenio Attanasio, presidente della Cineteca della Calabria fin dalla sua fondazione, sensibile commentatore, critico e profondo conoscitore della realtà della nostra terra,ed infine il cooproduttore della pellicola, Antonio Renda. Ad un pubblico attento sono stati presentati i luoghi, bellissimi e pur aspri, della Calabria che dal Pollino si estende verso lo Jonio, in un susseguirsi di monti, vallate e paesi arroccati, rimasti chiusi in un geloso isolamento per secoli.

Il regista Attanasio ha infatti evidenziato la difficoltà di interloquire con gli abitanti dei paesi arbereshe dove è stata girata la pellicola, resi diffidenti dall’essere rimasti autentici portatori di un’antica civiltà che, sebbene integrata perfettamente, mantiene ancora vive le tradizioni, la lingua e il senso di appartenenza.

A rompere tale schema è stata, stranamente, la musica rock: la Peppa Marriti Band di Santa Sofia d’Epiro. I musicisti, con la loro ricerca sul territorio di suoni e soprattutto di parole, hanno compreso come la lingua arbereshe si adatta perfettamente al ritmo del rock; hanno veicolato, così, una lingua forse destinata ad estinguersi, alle nuove generazioni che, attraverso le canzoni in arbereshe, continuano a parlare la lingua dei loro avi. Il dottore Attanasio ha messo in risalto, ancora, la figura di Giuseppe Gangale che, negli anni sessanta, grazie ad una sovvenzione ottenuta dall’università di Danimarca, ha reso possibile lo studio e la conoscenza del popolo albanese costretto a spostarsi in Calabria durante il periodo dell’invasione ottomana della penisola balcanica, occupazione contrastata con le armi dal principe albanese Giorgio Kastriota Skanderberg.

Puntuale e gradito, a tal proposito, è stato l’intervento del professore Ulderico Nisticò che ha illustrato ai presenti come la storia dei popoli ha un intreccio ancora attuale col presente e che la nostra società, così come il nostro linguaggio comune, è frutto di reminiscenze di lingua e costumi dei popoli che si sono avvicendati sul nostro territorio.

A conclusione dell’incontro si è riflettuto sulla mancanza di attenzione da parte delle istituzioni calabresi per la salvaguardia delle etnie linguistiche. Comuni, Provincie e Regione dovrebbero tutelare il nostro patrimonio culturale, preservarlo come un bene prezioso da consegnare alle future generazioni.