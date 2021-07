A Soverato la seconda edizione della rassegna culturale “Kalibri d’Autore”

Dopo il successo dello scorso anno, torna la rassegna letteraria “Kalibri d’Autore”, ideata e realizzata dalla Kalibreria “Vito Maida” di Soverato.

Una seconda edizione che, ancora una volta, si svolgerà all’insegna dei grandi temi che da sempre stanno a cuore all’associazione e dettano la linea del suo operato durante tutto l’anno: lotta alle mafie, legalità, impegno civico, difesa dei diritti, delle minoranze e delle diversità, solidarietà al popolo palestinese e “questione meridionale” declinata da un punto di vista inedito.

Questi alcuni degli argomenti attorno ai quali sarà incentrata l’edizione 2021 della rassegna, con l’intento di offrire alla comunità e ai turisti un momento serale di riflessione e dibattito, oltre che di svago. Non mancheranno interventi più “leggeri”, musicali, teatrali e di accompagnamento alle letture e alle presentazioni, a cura degli amici artisti che gravitano attorno alla Kalibreria e hanno il piacere di mettere la loro creatività al servizio del progetto.

I nove appuntamenti previsti, dal 16 luglio al 29 agosto, vedranno avvicendarsi sotto le stelle di Soverato autori calabresi e non solo, intervistati e coordinati da altrettante belle penne del giornalismo e della letteratura. Ospiti di questa estate saranno Rocco Lentini, Giovanni Impastato, Beatrice Tauro, Silvia Camerino, Beatrice Gallelli, Marcello Vitale, Francesco Cirillo, il Collettivo Peppe Valarioti e lo scrittore lucano Giuseppe Lupo.

L’appuntamento inaugurale della rassegna “Kalibri d’Autore” è previsto per venerdì 16 luglio, protagonista sarà lo storico Rocco Lentini con l’opera “Intellettuali e Fascismo. Il caso Calabria” presentato dalla giornalista Maria Anita Chiefari.

Tutti gli eventi avranno luogo alle 21.30 presso la Pineta del Lungomare Europa adiacente Via Zumpano, nei pressi della casetta della Kalibreria, dove prendere a prestito qualche buona lettura per l’estate, e dello storico camioncino ristoro “Marcello”.