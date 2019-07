A Soverato la XVII edizione del trofeo internazionale “Ercole dello Jonio”

Straordinario evento sportivo di bodybuilding Ics Italia e Wabba World.

La città di Soverato ospiterà la XVII edizione del trofeo internazionale “Ercole dello Jonio”. Uno straordinario evento sportivo di bodybuilding di livello internazionale, organizzato da Ics Italia e Wabba World in collaborazione con Flex Gym e numerosi sponsor locali e nazionali tra cui il progetto culturale Naturium.

Appuntamento sabato 27 luglio presso il teatro comunale di Soverato a partire dalle ore 16 (per le operazioni di pesatura che si concluderanno alle ore 19). La gara vera e propria si svolgerà a partire dalle ore 20.30. E’ previsto un montepremi in denaro. Le categorie in gara abbracciano un elenco vasto e completo: bodybuilding uomini Juniores (nati dal 1995 in poi), small class (fino 168 cm), medium class (fino 174 cm), tall class (fino 180 cm), x-tall class (oltre 180 cm), over 40 fino a kg 80, over 40 oltre kg 80, over 50 (categoria unica); uomini hp (altezza peso), easy (tolleranza – 5 %), fino a 168 cm (tolleranza + 5%), fino a 175 cm (tolleranza + 5%), oltre 175 cm (tolleranza + 5%); man phisyque fino a 175 cm – tolleranza 0%, oltre 175 cm – tolleranza 0%, man physique +5% (cat. unica), man physique +10% (cat. unica); donne model, fino a 165 cm, oltre 165 cm; donne bikini fino a 165 cm, oltre 165 cm, over 35; donne fitness, donne fitness over 35; donne Shape, donne Shape over 35; donne body fitness categoria unica.

Daranno sicuramente spettacolo le tante atlete bikini già iscritte, trend del momento, giudicabili in base al fisico magro e compatto, proporzionato, simmetrico, equilibrato. Ma non solo. Si prospettano, infatti, grandi nomi del palcoscenico italiano e mondiale del bodybuilding.

Una disciplina che non tramonta mai e garantisce enormi benefici sia mentali che fisici. Numerosi studi hanno dimostrato che i benefici dell’allenamento in stile bodybuilding comprendono riduzione dello stress e miglioramenti del benessere generale, dell’immagine corporea e dell’autostima.