A Soverato “Legal-Mente” l’incontro dibattito sulla legalità a conclusione del percorso “II sapere dell’esperienza 2” per gli alunni degli istituti superiori dell’Ambito di Soverato.

Si intitola “Legal-Mente” e a promuoverlo sono i Servizi Sociali del Comune di Soverato, in qualità di Capo Ambito, con Innotec che opera sul territorio e gestis. l’iniziativa. Auditori degli interventi che assumono il valore aggiunto di testimonianze autentiche di vita vissuta, saranno gli alunni delle scuole secondarie di Soverato e Chiaravalle, protagoniste de “Il sapere dell’esperienza”.

Un percorso che, partendo dalle esperienze dirette degli stakholder del territorio, hanno potuto ascoltare e riflettere insieme su alcuni temi di rilevanza sociale come le dipendenze patologiche, la violenza di genere, i corretti stili di vita e diverse altre tematiche. A tirarne una conclusione, aprendo la strada al confronto, saranno il presidente della Innotec Damiano Minervini e la coordinatrice dell’equipe multidisciplinare Serena Peronace.

L’evento, in programma per martedì 10 maggio a partire dalle 10.30 al teatro comunale di Soverato, si fonderà sulla preziosa testimonianza del presidente dell—Associazione Comunità Progetto Sud” Don Giacomo Panizza, anima di quell’antimafia che non delega e che accompagna ai processi di riscatto ed emancipazione, inglobati nella “legalità del noi” che, con la sua esperienza, più di Atri rappresenta.

A intervenire sarà poi anche il pubblico ministero della DDA di Catanzaro Annamaria Frustaci, pm all’interno del maxiprocesso contro la ‘ndrangheta Rinascita Scott, tornata in Calabria per battere i clan della sua terra d’origine. Storie di impegno autentico all’interno di un dibattito a più voci, moderato dalla giornalista Sabrina Amoroso.

PROGRAMMA

Saluti Arch. Daniele Vacca Sindaco di Soverato

Dott. Damiano Minervini Presidente Innotec

Interventi 11 Sapere dell’Esperienza 2″ Dott.ssa Serena Peronace Coordinatrice Equipe Multidisciplinare Innotec

Alle mafie diciamo —N011 Don Giacomo Panizza Presidente Associazione Comunità Progetto Sud Onlus

La lotta alle mafie e il ruolo della scuola Dott.ssa Annamaria Frustaci Pubblico Ministero DA di Catanzaro

Dibattito con il pubblico

Modera Dott.ssa Sabrina Amoroso Giornalista professionista