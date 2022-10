A Soverato l’evento Erasmus+ Info/Dissemination Day: Erasmus All Around

Si svolgerà a Soverato il prossimo 14 Ottobre l’evento ERASMUS+ Info/Dissemination Day: Erasmus All Around. A darne notizia Il Dirigente scolastico Saverio Candelieri e lo staff Erasmus+ coordinato dalla prof.ssa Savina Moniaci dell’ITT “G. Malafarina”, istituto che ospiterà l’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione di Giulio Benincasa e Nadia Crescente, rispettivamente Referenti istituzionale e pedagogico del Programma Erasmus+ dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

La manifestazione si propone lo scopo di diffondere le opportunità che il programma Erasmus+ offre alle scuole, alle università, alle associazioni culturali, ai consorzi e ai vari enti istituzionali, attraverso l’analisi delle diverse azioni di cui si compone e le testimonianze dei beneficiari.

Il programma Erasmus+ rientra in una progettualità scolastica di crescita e formazione delle future generazioni in contesti di apertura che facilitano lo sviluppo integrale delle alunne e degli alunni, offrendo uno scambio di buone pratiche di lavoro ad ampio respiro interculturale.

In un’ottica di rispetto e valorizzazione delle differenze, che vengono acquisite come ricchezza ed opportunità, gli studenti ricercano, insieme, strategie e soluzioni per dare risposte concrete a problematiche che abbiano come obiettivo la salvaguardia e la conservazione di stili di confronto e di crescita, in contesti positivi e stimolanti, ottenendo dei traguardi significativi sia sul piano dell’interazione sociale che personale.

Aprirà l’evento l’attivista Autism Awareness Marianna Montesano.

Seguiranno i saluti istituzionali del Dirigente Candelieri, del Sindaco di Soverato Vacca, del Presidente della Provincia Mormile e della Vice Presidente della Giunta Regionale con delega all’Istruzione Princi. Le conclusioni saranno affidate al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Antonella Iunti.

Intermezzi musicali, centrati sull’ Inclusione sociale, tema ormai prioritario nell’Unione Europea, inframmezzeranno gli interventi della Coordinatrice Nazionale del Programma Erasmus+ Indire, Sara Pagliai e della Direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus Vet Inapp, Ismene Tramontano, accompagnata dalla Inclusion Officer Franca Fiacco. Previsti gli interventi del dirigente scolastico D. Servello, degli studenti dell’ITE Raffaele Piria Ferraris Da Empoli con l’ambasciatrice Clara Elizabeth Bàez, del tutor del Coordinamento delle Consulte studentesche S. Rudi, della studentessa C. Rosanò, di Paola Cannistrà in rappresentanza dei genitori, della docente A. Morrone, dell’ambasciatrice Epale A. Fazio e della Responsabile Europ direct Calabrai Europa A. Tuzza.

Un evento che prevede la partecipazione di numerose scuole della regione ed il coinvolgimento di numerosi protagonisti e beneficiari di tutti i settori del Programma più amato d’Europa.