A Soverato l’incontro “L’8 (Marzo) ogni giorno in corsia”

Si è svolto domenica sei marzo, presso la sala consiliare del comune di Soverato l’incontro promosso dal Soroptimist International Club di Soverato con il patrocinio del comune di Soverato e della Commissione Pari Opportunirtà della Provincia di Catanzaro l’incontro: “L’8 (Marzo) ogni giorno in corsia: storie di donne che hanno sfidato e sfidano il covid per svolgere il loro lavoro.

L’incontro, aleggiava già da tempo all’interno del Club come continuazione del progetto dello scorso anno con il quale i ragazzi degli Istituti superiori di Soverato hanno descritto come le donne hanno vissuto la pandemia, con questa manifestazione invece si è andati dall’altra parte della barricata e le donne, professioniste sanitarie hanno raccontato la loro storia in corsia ogni giorno nella lotta contro il covid 19.

Donne che curano ma che si prendono cura con tenacia e determinazione, ognuna di loro in modo diverso e unico, storie le loro che spesso si intrecciano in modo inesorabile con quelle dei pazienti, donne che vivono lontane dalla luce dei riflettori ma in una quotidiana lotta per la vita dei pazienti.

L’incontro, ha avuto inizio con l’ascolto degli inni, la lettura delle finalità del club e del posto occupato per ricordare tutte le donne vittime di violenza: ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex compagno di vita, un amante ponesse fine alla loro vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, all’Università, nella società.

All’incontro condotto dalla presidente Carmela Pisano erano presenti la Dott.ssa Donatella Soluri Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro; la Dott.ssa Anna Monardo Direttore UOC Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme; la Dottoressa Raffaella Pinto Infermiera Professionale del Reparto di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme e la Dottoressa Cristina Segura Professore Associato di Psichiatria dell’ Università Magna Graecia di Catanzaro.

Un pensiero è stato rivolto dalla Relatrici e dalla Presidente del Club al triste momento storico che sta attraversando il popolo Ucraino.