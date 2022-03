A Soverato l’incontro “L’8 (marzo) ogni giorno in corsia”

Il Soroptimist Club di Soverato in occasione della Giornata Internazionale della donna ha organizzato nella giornata di ieri, domenica sei marzo, un interessante incontro dal titolo: “L’8 (marzo) ogni giorno in corsia: storie di donne che hanno sfidato e sfidano il Covid per svolgere il loro lavoro”.

Durante l’incontro, svoltosi presso la Sala consiliare del comune di Soverato, le relatrici, professioniste della sanità, hanno raccontato la loro esperienza quotidiana in corsia nella battaglia contro il covid 19.