A Soverato l’incontro “La Calabria domanda l’Inps risponde”

Un incontro per aprire un delicato confronto quello in programma per domani, giovedì 18 agosto, alle ore 18.00 al Miramare di Soverato. All’interno de “La Calabria domanda l’Inps risponde” i cittadini incontreranno Pasquale Tridico presidente dell’Inps.

“Un confronto importante – spiega il sindaco Daniele Vacca – in cui cittadini e imprese potranno interagire su temi di attualità come welfare, attività sociali e aiuti alle imprese che vedono gli enti pubblici impegnati per migliorare la loro azione a sostegno delle famiglie e delle fragilità sociali, che siamo lieti di ospitare nella nostra cittadina. Un momento di crescita in cui riflettere e dialogare per manifestare proposte ed evidenziare i punti in cui poter migliorare”.