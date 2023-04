A Soverato l’incontro “Proteggiamo l’ambiente: non ce ne laviamo le mani”

Dopo la partecipazione per la settimana verde a Pazzano dove la sezione Fidapa di Soverato ha piantato due lentischi ecco il programma per la settimana verde Fidapa/ AMI ( Ambiente Mare Italia) previsto per venerdì 21 Aprile 2023.

E’ un incontro con gli alunni ed i docenti in collaborazione con l’ ITT.

Grazie all’impegno di Monica Panzino ed Elisabetta Saffioti (professioniste e socie Fidapa) abbiamo organizzato l’evento coinvolgendo l’Arpacal e Stefania Basile referente della commissione innovazione del distretto S. O. Fidapa.

Iniziamo dalla sensibilizzazione sui temi ambientali, in vista della giornata della Terra ma ci soffermeremo sull’acqua e sul tema del risparmio dell’ acqua potabile. Vogliamo costruire con la comunità scolastica un percorso attraverso un esperimento didattico. Il sottotitolo “non me ne lavo le mani” e’ la chiave di lettura del progetto che stiamo avviando.