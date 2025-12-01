A Soverato nuovo “Incontro Culturale del Venerdì”: al centro del dibattito la Filosofia come “Sguardo Critico”

Entra nel vivo il XXXI Anno Accademico 2025/2026 della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, Città di Soverato.

​L’incontro si terrà Venerdì 5 dicembre 2025, con inizio alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​Il tema della conferenza è di forte richiamo per chiunque sia interessato a comprendere il presente: “FILOSOFIA, UNO SGUARDO CRITICO PER IL NOSTRO TEMPO”. L’incontro mira a esplorare come la disciplina filosofica possa offrire gli strumenti analitici necessari per decifrare le dinamiche e le sfide dell’epoca attuale.

​A guidare il dibattito saranno due autorevoli relatrici in rappresentanza della Società Filosofica Italiana (Sfi), Sezione Universitaria Calabrese:

​Prof.ssa Annabella D’atri, in qualità di Presidente onoraria.

​Prof.ssa Viviana Andreotti, in qualità di Vicepresidente.

​L’evento vedrà l’introduzione della Prof.ssa Maria Rosaria Pedullà.

​La Libera Università Popolare, che festeggia il suo trentunesimo anno di attività, ribadisce così il suo ruolo di promotrice di cultura e pensiero critico per la comunità. L’iniziativa è aperta e la cittadinanza è invitata a partecipare per un momento di arricchimento intellettuale.