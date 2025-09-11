A Soverato prende il via il Punto di facilitazione digitale di Arci Catanzaro

La presidente Diana Costanzo: Un passo importante per garantire a tutti pari opportunità di accesso ai servizi

Si apre una nuova opportunità per cittadine e cittadini: il Punto di Facilitazione Digitale promosso da Arci Catanzaro, realizzato a Soverato con il sostegno della Regione Calabria e in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Soverato e il Comune di Soverato.

Lo sportello nasce con l’obiettivo di accompagnare le persone nell’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali, offrendo assistenza e formazione gratuite per rendere il digitale davvero alla portata di tutti.

Dal supporto per ottenere e utilizzare lo SPID, all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, fino alla formazione di base per muoversi con più sicurezza nel mondo digitale. Il Punto sarà un luogo aperto, inclusivo e accogliente, pensato per chiunque voglia avvicinarsi con più facilità alle competenze digitali.

Il servizio è attivo a Soverato ogni lunedì e mercoledì, con apertura al pubblico dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, presso il Comune di Soverato.

Negli altri giorni della settimana il Punto Digitale sarà invece itinerante, per raggiungere anche i Comuni dell’ambito territoriale e ridurre così le distanze tra cittadini e servizi digitali.

“Con questa iniziativa vogliamo contribuire a colmare il divario digitale – dichiara Diana Costanzo, Presidente di Arci Catanzaro – offrendo strumenti pratici e vicini alle esigenze delle persone. La tecnologia deve essere una risorsa accessibile, non una barriera.”

Il progetto è accolto con favore anche dal sindaco di Soverato, Daniele Vacca, che sottolinea: “Investire nell’inclusione digitale significa investire nella crescita della nostra comunità. Questo Punto rappresenta un passo importante per garantire a tutti pari opportunità di accesso ai servizi.”

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare i numeri 380 7911216 e 328 8364537 o consultare la pagina informativa tramite QR Code presente nei materiali del progetto. Il Punto di Facilitazione Digitale di Soverato rappresenta così un nuovo tassello per rendere il digitale più semplice, inclusivo e davvero a misura di comunità.