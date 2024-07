Ieri ho avuto il piacere di partecipare al Festival degli Artisti di Strada a Gerace, che ha visto la partecipazione di decine di artisti internazionali e ha generato significativi benefici economici per la comunità, facendo sorgere in me l’ennesimo ridondante pensiero.

Gerace ha saputo cogliere l’importanza di eventi culturali di alto profilo, trasformandoli in un volano di opportunità economico e sociale. La domanda che sorge è: perché Soverato, con le sue risorse e il suo potenziale, non riesce a fare lo stesso?

La risposta potrebbe risiedere in una mancanza di visione e ambizione. Mentre a Gerace si è pensato in grande, puntando su eventi che attraggono turisti e generano introiti, a Soverato sembra mancare un progetto strategico per valorizzare il territorio.

L’organizzazione di manifestazioni di ampio respiro non solo arricchisce l’offerta culturale, ma costruisce anche un’identità forte e positiva per la città.

Questo tipo di iniziative, se ben gestite, possono contribuire a creare un “brand” riconoscibile per Soverato, rendendola una destinazione attraente non solo per i turisti, ma anche per potenziali investitori.

Tuttavia, la creazione di un brand per Soverato non dipende solo dalle istituzioni, ma richiede l’impegno e la collaborazione di tutta la comunità. È essenziale superare la mentalità ristretta che vede i problemi come ostacoli insormontabili e iniziare a considerare le opportunità come soluzioni. Le cose belle, come eventi culturali di qualità, possono portare ricchezza alla città e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

La risoluzione delle problematiche cittadine e il potenziamento delle iniziative culturali e turistiche sono due aspetti complementari e interdipendenti dello sviluppo di Soverato.

Affrontare le sfide quotidiane della città, come infrastrutture e servizi, non dovrebbe mai giustificare il sacrificio di progetti ambiziosi che possono portare crescita economica e culturale.

Al contrario, è possibile e necessario far progredire entrambe le aree contemporaneamente, poiché una gestione efficace dei problemi locali può creare un ambiente più favorevole per eventi e iniziative che, a loro volta, contribuiscono a risolvere e prevenire altre problematiche, attraverso l’incremento delle risorse e la coesione sociale.

Per realizzare questo cambiamento, è fondamentale unire le forze: amministrazioni locali, imprenditori, associazioni e cittadini devono lavorare insieme per sviluppare e promuovere eventi e iniziative che possano trasformare Soverato in un punto di riferimento culturale e turistico.

Solo con una visione condivisa e un impegno collettivo sarà possibile valorizzare le potenzialità del territorio e costruire un futuro prospero e dinamico per la città.

Gabriele Francavilla