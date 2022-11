A Soverato si è svolta la “Festa dell’Albero”

“Si è svolta oggi, 21 Novembre, a Soverato la “Festa dell’Albero”! Sono molto orgoglioso come Assessore all’Ambiente che tutta l’Amministrazione comunale abbia partecipato alla festa. Un momento molto importante, che tende a sensibilizzare sempre di più tutta la popolazione sulle tematiche che riguardano l’AMBIENTE”.

“Un grande lavoro, in tal senso, lo stanno facendo le scuole, oggi presenti per la messa a dimora di un albero simbolico, tanti altri verranno piantati nei prossimi mesi. Attraverso queste iniziative e al lavoro svolto dai docenti, vorremmo far capire alle nuove generazioni quanto importante sia il “verde” per preservare il Pianeta. Un gran lavoro di squadra!”.

“Per questo voglio ringraziare la Prof.ssa Caterina Gatto (delegata alle Politiche Scolastiche), l’Arch. Paola Nisticó, il Prof. Ulderico Nisticó, tutti i Dirigenti e i Docenti che ci hanno dato una grande mano per organizzare questo momento di festa e di crescita per la citta”. Lo dichiara in una nota l’Assessore all’Ambiente di Soverato, Francesco Matozzo.