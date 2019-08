A Soverato stasera la festa anni 80 “Noi Che…”

E’ certamente uno degli eventi più mondani e attesi dell’estate calabrese e dopo undici edizioni consecutive il “Noi Che…” può considerarsi anche uno dei più longevi. La festa “anni ottanta” capace di attrarre ogni estate migliaia di appassionati della disco music si terrà stasera, mercoledì 14 agosto al Noa Club (ex Marinella) di Soverato.

E anche quest’anno, per una notte sarà come ritornare nel decennio che ha segnato l’infanzia e la giovinezza di coloro che, nati tra la fine degli anni 60 e l’inizio degli anni 70 riuscivano a divertirsi con “poco”: un pallone o una bambola a seconda del sesso, ma anche un pezzo di gesso per disegnare una campana, o una corda da saltare. Non c’era internet, non c’era google, non c’erano telefonini, reality show, ipad.

Per sapere le notizie bisognava aspettare il telegiornale, le ricerche si facevano in biblioteca, mentre per telefonare bisognava prima affidarsi a una macchina stranissima che convertiva le monete in gettoni e poi trovare una cabina telefonica libera. Insomma, era tutto decisamente diverso, sicuramente più genuino rispetto al mondo di oggi.

Ecco perché “Noi Che” vuole celebrare, ogni anno, un decennio indimenticabile. E lo farà con un ricco e variegato il programma.

Un evento nell’evento che quest’anno vedrà intervenire sul palco del “Noi Che” Paolo Pasquali in arte Doctor Vintage, personaggio poliedrico, molto conosciuto in Italia per la sua spiccata capacità artistica come musicista, cantante, speaker radiofonico e attore.

Ma se Doctor Vintage avrà il compito di dare colore e un pizzico di follia al “Noi Che…” 2019, la graffiante voce di Angela Mosley farà il resto. Cantante americana, nata a Chicago, Angela Mosley è nota per la sua personalità energica e per uno straordinario range vocale e musicale. La sua voce soul trasporta il pubblico in un’esperienza ipnotizzante che lascia tutti con la voglia di più musica. Da Sam Cooke e Margaret Whiting, a Whitney Houston e Judith Hill, l’amore di Angela per la musica rende il suono unico facendo diventare “suoi” brani interpretati da altri artisti.

Ospite in diverse edizioni di Umbria Jazz, il più importante festival musicale jazzistico Italiano, Angela Mosley si appresta a conquistare il pubblico calabrese che domani, mercoledì 14 agosto parteciperà all’undicesima edizione del “Noi Che…”.

Mentre Lamal Tacat sarà l’indiscusso protagonista della consolle. Un Dj capace di padroneggiare ogni genere di controller o programma musicale e che domani, al Noa Club, accompagnerà il pubblico del “Noi Che…” con la sua musica e le sue performance, per tutta la notte.