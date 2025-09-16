A Soverato Superiore si celebra la Sagra di Maria SS. Addolorata con un ricco programma

Soverato Superiore si prepara a celebrare la Sagra per la festa di Maria SS. Addolorata, patrona della città. L’evento si terrà in Corso Roma il 20 settembre 2025 e promette di unire tradizione culinaria e intrattenimento.
Vi sarà un’area dedicata allo street food, dove i visitatori potranno gustare diverse specialità. Tra le proposte spiccano piatti tipici come la “trippa alla Suvaratana”, melanzane ripiene, panini con würstel e panini con salsiccia.
Le celebrazioni non si limiteranno solo al cibo. Durante la serata, l’atmosfera si scalderà con l’esibizione di Dance Tarantella, che promette di far ballare e divertire il pubblico presente.
L’evento, promosso con il patrocinio di diverse realtà locali, rappresenta un momento di festa e aggregazione per la comunità di Soverato e per i visitatori che vorranno partecipare.