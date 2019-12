A Soverato Superiore tempo di recite: “Bambini a Betlemme”

Natale: tempo di recite. Anche quest’anno nella Parrocchia Maria S.S. Addolorata di Soverato Superiore i bambini del catechismo hanno messo in scena “Bambini a Betlemme”.

Piccola rappresentazione che ha avuto come protagonisti dei pastorelli i quali guidati da una luce e dal canto degli angeli giungono alla grotta dove trovano Maria, Giuseppe e Gesù Bambino. Chi meglio dei bambini può rappresentare i pastori?

Gente umile, semplice con il cuore pieno di meraviglia, di tenerezza. I nostri piccoli attori hanno saputo trasmettere proprio questo ai numerosi presenti in Parrocchia. Vogliamo dire a loro: grazie per l’impegno dimostrato. Grazie ai genitori per la fiducia che da sempre ci dimostrano.

Grazie al nostro Parroco che ci guida, ci consiglia, ci sostiene da un buon Pastore che egli è. Grazie a Noi tutti collaboratori parrocchiali che amiamo incondizionatamente la nostra Parrocchia e felici lavoriamo per essa.

In fondo le cose semplici e il lavoro fatto con umiltà arrivano direttamente al cuore…per lasciare un segno.

Anna Maria Procopio