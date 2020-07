A Soverato torna il grande body-building: stage con Tedeschi e Tematoru

I campioni saranno ospiti della palestra “Flex Gym” sabato 25 e domenica 26.

Il grande body-building torna a Soverato! I campionissimi Andrea Tedeschi e Doina Tematoru saranno ospiti della palestra “Flex Gym” nell’ambito di una intensa “due giorni” patrocinata dallo Csen di Catanzaro e sostenuta dal progetto culturale “Naturium”.

Appuntamento sabato 25 e domenica 26 luglio presso la sede dell’associazione sportiva di via Cuturella. Sabato sarà possibile allenarsi insieme alla straordinaria coppia di culturisti di fama internazionale, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Domenica alle ore 17, Tedeschi e Tematoru concederanno le rituali interviste alla stampa locale prima di cimentarsi in un seminario tecnico che si svolgerà dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Per il triestino campione del mondo Wabba Andrea Tedeschi (meglio noto nell’ambiente dei body-builder con l’emblematico soprannome di “bulldozer”) sarà, peraltro, un gradito ritorno in Calabria, dopo la vittoria al “The Best” Csen tenutosi nell’ottobre del 2006 a Cosenza. Per info e prenotazioni 0967.71055.