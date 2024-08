A Soverato tutto pronto per la IV edizione dell’MVM Summer Fest

Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 22, nella splendida cornice del Teatro sul Mare di Soverato, si terrà la IV edizione dell’MVM Summer Fest, l’ormai tradizionale rassegna di musica dal vivo dedicata alle formazioni artistiche del comprensorio.

Organizzato dall’Associazione Musicale “MVM Rec Studio” di Vincenzo Maida con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Soverato, lo spettacolo sarà presentato da Antonio Tavella con la direzione artistica di Antongiulio Iorfida.

Il programma, come di consueto, è ampio e variegato: dallo ska calabro di Bruno & The Souldiers all’indie-pop di Retro, dal prog di The Butterfly Circus al rock raffinato dei Red Souls, dall’urban di Samuele Spinetti al rock alternativo di Maida fino alla potenza espressiva di Januaria, all’eclettismo dell’hitmaker Tatho ed allo stile camaleontico del rock degli Ynsanya.

Tra le canzoni originali degli emergenti calabresi, spazio anche per il sociale: Alessio Ferraro porterà sul palco la testimonianza resiliente di un ragazzo diventato ipovedente che, a dispetto di mille difficoltà, ha lottato e lotta per dimostrare come la malattia non possa impedire di condurre un’esistenza piena e soddisfacente.

Preziosi, ai fini della buona riuscita dell’evento, il contributo di Pugilato Soverato di Valerio Geracitano e de La Pecora Nera di Vincenzo Serafino, la collaborazione dell’etichetta discografica e studio di produzione video ed audio-fotografico Mad Art Group di Massimiliano Sorvillo e Andrea Saija e quella di Francesco De Franchis e Raffaele Gioffrè, giovani titolari di un collettivo dedito al videomaking, alla fotografia e al social media management.