A Soverato tutto pronto per la V Edizione dell’MVM Summer Fest

Si terrà a Soverato, presso il Teatro sul Mare del Lungomare Europa, a partire dalle ore 22 di domenica 17 agosto, la V edizione di “MVM Summer Fest”, la rassegna nata nel 2019 e dedicata agli artisti emergenti calabresi.

Promosso dall’Associazione Musicale “MVM Rec Studio” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Soverato, l’evento vedrà sette formazioni, fra band e solisti, alternarsi in una fra le più affascinanti ed esclusive location della Perla dello Jonio.

Aprirà la serata Cronico, il “poeta indie” di Maranise, con, a stretto giro, Nicola Squillace, astro nascente del cantautorato locale accompagnato dai Delift, la band del Liceo Scientifico di Soverato. Poi sarà la volta di Demos, cantautore di Satriano “trapiantato” a Roma, della rock-band cosentina degli Ynsanya e di Lamadura, al secolo Erica Calcagno, una delle voci più interessanti della nostra terra. Chiuderanno il “padrone di casa” Maida e l’istrionica Januaria Carito, reduce dal successo di “Like a Star”.

Proseguendo una tradizione di impegno sociale e di valorizzazione del territorio, la rassegna ospiterà i volontari di “Amici Mici” di Soverato, Associazione no-profit che opera per la salvaguardia delle colonie feline, e Matteo Muscolo, giovanissimo imprenditore titolare di “Delta Moodv3rs3”, ristorante inserito da Forbes fra i 100 più innovativi.

Presenterà la serata lo show man Antonio Tavella insieme ad Antongiulio Iorfida, già direttore artistico dell’evento (Vincenzo Maida alla direzione esecutiva), con RVS – Radio Valentina Soverato a trasmettere il tutto in diretta.

La kermesse è stata realizzata anche grazie al supporto di una serie di attività del territorio: dal Room 21 a Pugilato Soverato, dalla Pecora Nera a Lo Stuzzichino fino al già citato Moodv3rs3.