A Soverato un incontro su Truffe Digitali per l’Educazione Finanziaria

Riconoscere e difendersi dalle truffe digitali è l’obiettivo del prossimo Incontro Culturale del Venerdì organizzato dalla Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, nell’ambito del suo XXXI Anno Accademico 2025/2026.

L’evento si terrà Venerdì 21 Novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

Focus sull’Educazione Finanziaria

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’ottava edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” e in collaborazione con il Comitato EDUFIN 2025. Sotto lo slogan “Educazione Finanziaria: Oggi per il tuo domani”, l’incontro mira a fornire strumenti pratici per la sicurezza personale e finanziaria nell’era digitale.

I volontari di UniGens OdV (Organizzazione di Volontariato) saranno i relatori della serata e affronteranno un tema di stretta attualità e fondamentale importanza per tutte le fasce d’età:

“RICONOSCERE E DIFENDERSI DALLE TRUFFE DIGITALI: Guida pratica e buone abitudini di sicurezza”

Sarà un’occasione per apprendere come identificare le minacce online, dal phishing alle frodi più sofisticate, e adottare comportamenti virtuosi per proteggere i propri dati e i propri risparmi.

Ad animare il dibattito e a condividere preziose indicazioni pratiche saranno:

Gaetano Altomare

Gerardo Frustaci

Luigi Tallarico di UniGens OdV

La Libera Università Popolare invita caldamente tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento gratuito e formativo, sottolineando l’importanza di essere informati per navigare in sicurezza nel mondo interconnesso di oggi.