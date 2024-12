A Soverato un nuovo polo sanitario nei locali dell’Acquario

I locali dell’Acquario di Soverato diventeranno un vero e proprio polo sanitario. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Daniele Vacca dopo la sottoscrizione della convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, rappresentata dal Commissario straordinario, generale Antonio Battistini, approvata con delibera di giunta del 4 novembre 2024.

L’immobile, sito in via Giacomo Leopardi, dopo gli adeguati interventi manutentivi, è dunque destinato a diventare sede territoriale del Consultorio ma anche Centro di neuropsichiatria infantile, punto prelievi oltre che sede degli uffici amministrativi.

Per il primo cittadino «si tratta di un’operazione importante non solo in termini di servizi offerti alla cittadinanza ma anche sotto l’aspetto economico per le casse comunali. Sento il dovere di rivolgere un ringraziamento particolare al commissario Battistini e all’ingegnere Benvenuto».

L’intervento mira dunque ad una sempre migliore riorganizzazione logistica dei servizi svolti sul territorio distrettuale di Soverato, nonché alla dismissione di fitti passivi ottimizzando i servizi resi all’utenza, anche attraverso una migliore fruizione degli spazi a disposizione.